JYOCHOが、2025年11月に配信したデジタルシングル「はじめからすべて知っている」のMVを公開した。「はじめからすべて知っている」は、JYOCHOのディスコグラフィーの中でもひと際壮大に展開されていくロックチューンだという。だいじろー（G,Cho）の作り上げた音楽に呼応し、友人でもある映像作家の大瀬良匠（THINGS.）が3Dアニメーションとバンドシーンから成るまるで短編映画のようなMVを制作した。MVでは、〈情報の波にのまれそ