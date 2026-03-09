aoenが、2026年3月18日のリリースに先駆けて、2ndシングル「秒で落ちた」のデジタル音源とMVを先行公開した。本作は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作だ。1秒で一生心に残るくらいの衝撃や感覚を、タイトル曲「秒で落ちた」をはじめ、収録曲「オフライン」「制御できない I love you。」「BLUE DIARY」の4曲を通じて表現しているという。https://youtu.be/DzV97MXTZx8©JCONIC3月9日0時にはタイトル曲である「秒