ＴＲＦのＤＪＫＯＯが９日、都内で楽曲提供を行った女性５人組アイドルグループ「ＢｒｉｇｈｔＣｈａｒｍ」のデビューライブ前に激励に訪れた。ＤＪ活動４５周年で初めてアイドルに楽曲を提供。「ＳＨＩＮＩＮＢＡＢＹ〜ＢＥＡＴでとりＫＯＯ〜」（春頃配信予定）は８０年代のユーロビートを参考に制作した。ＫＯＯは「ＤＪ活動４５周年イヤーということで色んなコラボや挑戦とかをしていきたい中で、アイドルソングを作