10-FEET¤¬¡¢3·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëCD¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡¢±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¼çÂê²Î¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±CD¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼¡×¡¢¤½¤·¤ÆDaigas¥°¥ë¡¼¥×ÁÏ¶È120¼þÇ¯µ­Ç°CM¥½¥ó¥°¡Ö²æ¼ç²æ¼ç²æ¼ç¡ÁOh!Soccer!¡Á¡×¤ÎÁ´3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÎÆÃÅµDVD¤Ë