TRF¤ÎDJ KOO¡Ê64¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBright Charm¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥¤¥Ö¤òÁ°¤Ë¡¢¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡ÖSHININ BABY¡ÁBEAT¤Ç¤È¤êKOO¡Á¡×¤Ï¡¢DJ³èÆ°45¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ç1È¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö45¼þÇ¯¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£80Ç¯Âå¤Î¥æ¡¼¥í¥Ó¡¼¥È¤ò¸µµ¤¤ËÍÙ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¹¤°¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥»¥ê¥Õ¥Ñ¡¼¥È