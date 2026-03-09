´Ý¤¤ÀèÃ¼¤Ï¹­¤¤»ëÌî¤Î¤¿¤á¡ª ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡ÖÌÜ¡×¤Î¹©É×¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢±ôÉ®¤Î¤è¤¦¤Ë±Ô¤¯Àí¤Ã¤¿·Á¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÚÃÆÂÎ¤Ë¾®·ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¥Ú¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÖPAC-3¡×¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë³Î¤«¤Ë¶õµ¤Äñ¹³¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤ÆÂ®¤¯Èô¤Ö¤Ë¤Ï¡¢Àí¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Í­Íø¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂÊª¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤Ï°Æ³°¡¢ÀèÃ¼¤¬¥É¡¼¥à¾õ¤Ë´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢°ì¸«¤¹¤ë