ÇÐÍ¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¸ø¼°Instagram¤Ï3·î6Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥¨¥¢»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎÈþµÓ¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÈ¿Â§¤À¤è¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö»þ·×¥Ö¥é¥ó¥ÉAngel Heart¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨²ß¤ò¼è¤ê°·¤¦¿·¥é¥¤¥ó¡ØAH¡Ù¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÈþµÓ