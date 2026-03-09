¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¥¤¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Á¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÎ¹¤À¡Á¡×¤ò¹¹¿·¡£WBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÂÇÀþ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤òµó¤²¤¿¡£¸Þ½½Íò»á¤¬¡Ö¹¶·â¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤À¡£3»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ½ÐÎÝÎ¨¡¦727¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡¦615¤òÄ¶¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¡£¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö¸»ÅÄÁª¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤êÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃÖ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ç