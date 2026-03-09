´Ú¹ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBTS¡×¤ÎÉüµ¢¸ø±é¤Ç¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¥½¥¦¥ë»Ô¤Î¿¦°÷¤Ê¤É3000¿Í°Ê¾å¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£BTS¤Ï¡¢21Æü¸á¸å8»þ¤«¤é´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ëÃæ¿´Éô¤Î¸÷²½Ìç¹­¾ì¤ÇÉüµ¢¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éºÇÂç26Ëü¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥¦¥ë»Ô¤Ê¤É¤Ï9Æü¸áÁ°¡¢ÂÐºö²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë»Ô¤Î¿¦°÷¤Ê¤ÉÌó3400¿Í¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÃËÉ¼Ö100Âæ¶á¤¯¤òÇÛÃÖ¤·»¨Æ§»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤Ê¤É¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£