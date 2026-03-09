¡Ø20»þ²á¤®¤ÎÊó¹ð²ñ5¡Ù¡Ê¥ä¥Á¥Ê¥Ä/KADOKAWA¡ËÂè35²ó¡ÚÁ´39²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø20»þ²á¤®¤ÎÊó¹ð²ñ¡Ê1¡Á5´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿20»þ²á¤®¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âÇ»¤¹¤®¤ë¥¢¥é¥µ¡¼½÷»Ò¤¿¤Á¤ÎÊó¹ð²ñ¡£¿µ½ÅÇÉ¤Ê¤³¤Ï¤ë¡¢Ã»´ü·èÀï¤Î½÷¤ê¤µ¤³¡¢¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¤Î¤­¤ß¤Á¤ã¤óÂ¾¡¢¥¢¥é¥µ¡¼½÷»Ò¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤Ïº£Æü¤â¿Ô¤­¤Ê¤¤--¡£¡ÖÇ¥³è¡×¡Ö·ëº§À¸³è¤ÎÉÔËþ¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Æ¡¢·èÃÇ¤ò