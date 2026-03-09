¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î¹ñÌ±ÆÈÎ©ÅÞ¡ÊRSP¡Ë¤Î¥·¥ã¥ÏÁ°¥«¥È¥Þ¥ó¥º»ÔÄ¹¡ÊÃæ±û¡Ë¡á7Æü¡¢ÅìÉô¥¸¥ã¥Ñ¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²¼±¡¡ÊÄê¿ô275¡ËÁíÁªµó¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï9Æü¡¢¿·¶½¤Î¹ñÌ±ÆÈÎ©ÅÞ¡ÊRSP¡Ë¤¬¾®Áªµó¶è165µÄÀÊ¤Î¤¦¤Á125µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£RSP¤Ï110µÄÀÊ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤âÂ¾ÅÞ¤òÂç¤­¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°µ¾¡¤ÈÀ¯¸¢¸òÂå¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£RSP¤Î¼óÁê¸õÊä¤Ç¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î·ÐÎò¤¬¤¢¤ë¥Ð¥ì¥ó¥É¥é¡¦¥·¥ã¥ÏÁ°