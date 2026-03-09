½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤Ï3·î8Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÆ£À²¼ù¤Î³èÆ°´ü´Ö¤¬Æ±Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ÃÏ¸µ¡¦½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤ÎÆâÆ£¤Ï21ºÐ¤Ç187¥»¥ó¥Á81¥­¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£½©ÅÄ¤ÎU15¤Î½Ð¿È¤ÇÀçÂæÂçÌÀÀ®¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¸½ºßÇò²ªÂç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ½©ÅÄ¤ÇB¥êー¥°¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£