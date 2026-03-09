½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤Ï3·î8Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Àî±Í¼¡Ïº¤Î³èÆ°´ü´Ö¤¬Æ±Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ÃÏ¸µ¡¦½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß20ºÐ¤Î¾®Àî¤Ï186¥»¥ó¥Á85¥­¥í¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¡£½©ÅÄ¤ÎU15½Ð¿È¤Ç±©¹õ¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¸½ºßÇò²ªÂç³Ø¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±©¹õ¹â¹»ºßÀÒ»þ¤Î2024Ç¯¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ½©ÅÄ¤ÇB¥êー¥°¥Ç¥Ó¥å&#1