¡þÂè6²óWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈ´Ú¹ñ¡½¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê2026Ç¯3·î9ÆüÅìµþD¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈ¤Î´Ú¹ñ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¡£4Âç²ñ¤Ö¤ê1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï5ÅÀº¹°Ê¾å¤ò¤Ä¤±¡¢¤«¤Ä2ÅÀ°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¡Ê9²ó½ªÎ»¤Î¾ì¹ç¡Ë¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤Ç¡¢6²ó¤Þ¤Ç¤Ë5ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£2²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î4ÈÖ¡¦°Â¸­Ì±¡Ê¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¡Ë¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯Ê¸ÊÝ·Ê¡Ê¥à¥ó¡¦¥Ü¥®¥ç¥ó¡Ë¤¬ÀèÈ¯L