¾®³Ø´Û¤ÎÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×Ï¢ºÜºîÉÊ¤Î¸¶ºî¼Ôµ¯ÍÑÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¤³¤Î¸¶ºî¼Ô¤«¤éÀ­Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½÷À­¤¬ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ£¸ÆüÉÕ¤ÇÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÆ±¼Ò¼èÄùÌò¤«¤é£µÆü¤Ë¼Õºá¤ò¼õ¤±¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À­¤ÏÆþ³Ø¤·¤¿¹â¹»¤Î¶µ°÷¤À¤Ã¤¿¸¶ºî¼Ô¤«¤é¡¢Î©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿À­Åª¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£½÷À­¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢²Ã³²¶µ°÷¤ò¡ÖËÜÅö¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¤ËºîÉÊ¤ò·Ç