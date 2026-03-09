¡ÚApex Legends¡§¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¥³¥é¥Ü¡Û 3·î11Æü¤è¤ê¼ÂÁõÍ½Äê Electronic Arts¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PCÍÑ¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥²ー¥à¡ÖApex Legends¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¥·¥êー¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò3·î11Æü¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¡£ 3·î4Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖApex¡×