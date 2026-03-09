Image: University of Maryland 1Æü¤Ë²¿²ó¤ª¤Ê¤é¤·¤Æ¤ë¡©¤½¤¦¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤­¡¢¤¹¤°Åú¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡© ÌµÍý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÊÌ¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â¿ô¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£Ìµ°Õ¼±¤Î¤ª¤Ê¤é¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±Àµ³Î¤Ë¿ô¤¨¤¿¤¤¤ÈÇ®Ë¾¤·¤¿¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤ò²Ê³ØÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤é¤Î¸¦µæ¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç³«È¯