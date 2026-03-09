1年の幸せを願って…。長野市の神社ではわらで作った馬の縁起物をくじで引き当てる伝統の祭りが開かれ、多くの人でにぎわいました。鐘の音と共に氏子たちが引いているのは…。わらでできた高さ2メートルほどの大きな馬＝わら駒。40分ほどかけて地区内を練り歩きます。長野市の桐原牧神社で開かれた春の例大祭＝わら駒祭りです。200年以上続く伝統的な祭りで、五穀豊穣や子孫繁栄を願います。リポート「午前10時のくじ