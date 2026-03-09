ÃæÅì¤«¤é¤ÎÂàÈò¤ò´õË¾¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤é¤ò¾è¤»¤¿¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤¬º£Ìë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ç½Ð¹ñ»Ù±ç¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤ò¼õ¤±¡¢½Ð¹ñ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤é¤¬À¯ÉÜ¤¬¼êÇÛ¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ë¾è¤ê¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å8»þ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¹¤ÎÄ«¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤«¤é84¿Í¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤«¤é9¿Í¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤«¤é208