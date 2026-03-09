¥Ð¥Ä2¤Ç5¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë40Âå¤ÎºÊ¤È¡¢20Âå¤ÎÉ×¡£¸òºÝÃæ¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤Ì¿¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×½Õ´ü¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤¿¤Á¤ËÌÀ¤«¤¹»þ¤Î¿´¶­¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û5¿Í¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë48ºÐºÊ¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë2026Ç¯3·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë¤Ï¡¢MC¤ÎÆ£°æÎ´¤È°æ¾åºé³Ú¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤«¤éßÀÅÄÍ¥µ®¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤ÈÍýÆà¤µ¤ó¡Ê48¡ËÉ×ºÊ¤¬½Ð±é¤·¤¿ ¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ï·ëº§¤·¤¿¤Æ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä·ëº§À¸³è¤ÎÈëÏÃ¤ò¸ì