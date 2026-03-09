ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬8Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¿¼Ìë¤Þ¤Çºî¶È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼êºî¤ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÀî·Ê»Ò¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¼ê·ÝºîÉÊ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë2016Ç¯¤Ë²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢5ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëËÌÀî¡£X¤Ç¤Ï¡Ö²èÇì¤¿¤Á¤Î¶¦ºî ÊÉ¤â¤¤¤«¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÈºîÉÊ¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢DAIGO¤â¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬Ì¼¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î