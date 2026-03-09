¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¡¢¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ°û¿©Å¹Å¹°÷¤ËË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£½ÂÃ«¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç°û¿©Å¹Å¹°÷¤ò²¥¤Ã¤¿¤«ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Î¡ÖNEC¥°¥ê¡¼¥ó¥í¥±¥Ã¥ÄÅì³ë¡×¤Î¥í¥È¥¢¥Ø¥¢¡¦¥¢¥Þ¥Ê¥­ÂçÍÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï8Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤ÎÅ¹°÷¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥È¥¢¥Ø¥¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢°û¿©Å¹¤Ç¸ý¤Ë´Þ¤ó¤À¥Ó¡¼¥ë¤òÅÇ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Å¹°÷¤¬ÄÉ