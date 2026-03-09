韓国最大の港町・釜山（プサン）で目撃されたのは、トラックで突っ込み店の入り口を破壊、招かれざる貴金属泥棒です。入るやいなや、持参したハンマーでショーケースをたたき割り、商品をごっそりとショルダーバッグの中に詰め込んでいきます。犯行時間は、わずか3分。日本円で約85万円相当の貴金属を持ち去りました。店のオーナー：あぜんとした。店に入ったら中はもうめちゃくちゃで。貴金属泥棒は警察によって拘束。その後の捜