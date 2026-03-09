2·î¡¢»³ÅÔÄ®¤Ç¤ä¤±¤É¤ä¥±¥¬¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¥Í¥³2É¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤ÎÂ³Êó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤«¤é»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥³2É¤¤¬¿·¤¿¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ »³ÅÔÄ®¤ÎÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡¢ÌÓ¤¬¾Æ¤±¤Æ½Ì¤ì¡¢µÓ¤Ë¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿2É¤¤Î¥Í¥³¡£1É¤¤Ï»³ÅÔÄ®¤Î½÷À­¤¬ÊÝ¸î¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬4Æü¸å¤Ë»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦1É¤¤Ï¸½ºßÆî°¤ÁÉÂ¼¤Ë¤¢¤ëÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤¬ÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Í¥³¤òÊÝ¸î¤·¤¿½÷À­¤ä