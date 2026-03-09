東京・武蔵野市にある飲食店で目撃された不審な男。持ち去られたのは青い金属製の金庫。店の売り上げ約100万円を狙った金庫泥棒の一部始終です。2月21日午前10時半ごろ、開店前の飲食店に侵入した男。入るやいなや「ないな…」とつぶやきます。お目当ての金庫が見当たらないのでしょうか。戸棚を開けて中を確認し、何かをつぶやきます。次に男は事務所に向かうと、引き出しを開け、ドライバーを手に取る様子も。すると、店内に保管