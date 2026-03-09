NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬2026Ç¯3·î9Æü¡¢¶Ó¿¥Í§°ìÌò¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¡¦µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁé¤»ºÙ¤Ã¤¿¶Ó¿¥¤µ¤ó¡×¡ÖÌò¼Ôº²¤Ë´¶Éþ¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¯À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌò¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×3·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè111²ó¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢Áé¤»ºÙ¤Ã¤ÆËË¤¬¤³¤±¤Æ¤¤¤ë¶Ó¿¥¤¬ÅÐ¾ì¡£³±¤­¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÅÇ·ì¤·¡¢¤½¤Î·ì¤ò¤Á¤ê»æ¤Ç¿¡¤­¼è¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¡£¤½¤Î¥´¥ßÈ¢¤Ë¤Ï¡¢·ì¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Á¤ê»æ¤¬ÂçÎÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ð¤±