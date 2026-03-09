¾®½ô»Ô¤Ç¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤ÎÑòÄêºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë62ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£9Æü¸á¸å4»þÁ°¡¢¾®½ô»Ô±öÌî¤Ç¡ÖÃËÀ­¤Î°Õ¼±¤È¸ÆµÛ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤ÏÏ©¾å¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢º´µ×»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´é¤Ë¤Ï¤¹¤ê½ý¤¬¤¢¤ê¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤Î¤³¤®¤ê¤äÌÚ¤Î»Þ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¼«Âð¤ÎÄí¤ÎÑòÄêºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È