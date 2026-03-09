¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 1¼¡¥é¥¦¥ó¥É ¥×¡¼¥ëC ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¼´Ú¹ñ(9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)´Ú¹ñ¤ÎÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥è¥óÅê¼ê¤¬¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½øÈ×¤Ë2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿´Ú¹ñ¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥è¥óÅê¼ê¤Ï1²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢2²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅêµåÎý½¬Ãæ¤Ë¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤ò¤ß¤»¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅêµåÎý½¬Ãæ¤Ëº¸¤Ò¤¸¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Ç¤¹¤¬