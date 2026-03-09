空欄には何が入る？ 解けるとすっきり「ひらがなクイズ」！今回は、ニュースや学校でよく耳にする言葉がそろいました。少し知的なテーマです。空欄に共通するひらがなを見つけてみましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□るぎーしょう□□ち□□つヒント：生活する上で欠かせないものとは？ 正解：えね正解は「えね」でした。▼解説 それぞれの言葉に「えネ」を入れると