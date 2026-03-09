【無印良品】長期保存できる絶品グルメ3品を実食レビュー 災害などの緊急事態に備えて、自宅に備蓄食は準備していますか。日頃から準備をしておけば、いざというときの安心にもつながります。長期保存可能な食品が多数そろう「無印良品」から、備蓄食におすすめの3品をフードライターの筆者が厳選してご紹介します。【画像】2025年「無印良品」ベストバイ4選！1. 「1/3日分の野菜を使った かぼちゃスープ」350円最初に紹介するのは