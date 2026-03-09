「ディズニーストア」は、3月13日（金）から、チップとデールの新コレクション「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」を、全国の店舗で順次発売。一部店舗および公式オンラインストアでは、3月10日（火）より、先行販売を開始する。【写真】淡いカラーがすてき！「エコバッグ」や「カーテンタッセル」も■今年はクラリスも仲間入り今回4月2日（木）のチップとデールの誕生日にあわせて発売される「Chip ‘n’ Dale COLLECTION」は、