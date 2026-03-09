福岡県警大牟田署は9日、大牟田市三池の路上で同日午後3時過ぎころ、小学生男児が見知らぬ男からつきまとわれる事案があったとして、防犯メールで注意喚起した。男は40から50代くらい、身長170程度、黒色キャップ帽子、上下黒色の服、黒色スリッパ、黒色マスクを着用。