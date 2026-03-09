ミラノ・コルティナパラリンピックで静岡県牧之原市出身・坂下恵里選手がスノーボードクロスで8位入賞を果たしました。 3月8日、スノーボードクロスに出場した牧之原市出身・坂下選手は日本の女子選手として初めてパラリンピックのスノーボード日本代表に選ばれました。 坂下選手は予選のタイムトライアルを7位で通過。次にのぞんだ準決勝、黄色の坂下選手は、序盤は2番手争いをしたものの