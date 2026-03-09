3月9日の静岡県内はひんやりとした空気に包まれ、思った以上に寒さを感じる一日となりました。 静岡市で2月中旬並み、熱海市網代では2月上旬並みと、季節が逆戻りしたような寒さとなっています。久留嶋怜気象予報士の解説です。 ＜久留嶋怜気象予報士＞ この寒さの原因は日本付近に流れ込み、長く居座り続けている「強烈寒気」の影響だということです。 この真冬並みの寒気は今週いっぱい居座る見込みで、寒気が南下し、13日