9日も青空が広がり、心地の良い一日となりました。鹿児島市の民家では、イワツツジが見ごろを迎えています。 およそ100本のイワツツジ。紫色の花たちが、訪れた人の心を和ませています。 鹿児島市岡之原町の田中幸徳さん(83)の自宅ではイワツツジが満開となり、一般開放している庭には、9日も写真を撮りに訪れる人の姿が見られました。 （訪れた人）「すごいとしかないですよね。こんなところが開放されているんだなと思った」