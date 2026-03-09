秋田朝日放送 東日本大震災からまもなく１５年です。自分や大切な人たちの命を守る自助・共助の取り組みです。秋田県男鹿市の中学校で９日、地域防災を担う防災リーダーの認定に向けた研修が行われました。 男鹿市では「防災リーダー」の育成に取り組んでいます。防災リーダーとは、災害や防災の知識を身に着け、避難誘導や避難所の設営など共助の中心的役割を担う人材です。 受講し