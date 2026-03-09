秋田県庁を訪れた向川桜子選手 9日午後3時ごろ ミラノ・コルティナオリンピックのスキークロスに出場した秋田県横手市出身の向川桜子選手が９日県庁を訪れ、大舞台を滑りきった喜びを鈴木知事に報告しました。 【鈴木知事】 「（向川さんの活躍は）秋田の子どもたちにとっても本当に勇気になります。また勉強することも多くあるんじゃないかなと思います」 向川選手は、去年１１月に海外のレースで右すねを