秋田朝日放送 秋田自動車道の能代市と北秋田市の間で新たに開通する区間で９日、逆走車などに対応する訓練が行われました。 秋田自動車道は、能代市のきみまち阪インターチェンジと北秋田市の北秋田今泉インターチェンジを結ぶ４．５ｋｍの区間が３月２０日に開通します。 ９日は開通前の道路を使って事故や逆走車を想定した訓練が行われ、秋田県警高速隊ののほか北秋田署や能代署の警察官などおよそ５０人が