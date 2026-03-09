目指すコンセプトは、「ゼロカーボンの森」です。 長崎市の戸石町に新しいごみ焼却施設が建設され、「火入式」が行われました。 長崎市戸石町に誕生した ごみ焼却施設「新東工場」。 今後の安全操業を願って7日に神事などが行われ、鈴木市長ら関係者約80人が参列しました。 （鈴木市長） 「適切な施設の運営を目指すとともに、地域の皆様と共生できる施設となるよう努めていきたい」 「新東工場」