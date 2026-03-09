本日の日経平均株価は、米ハイテク株安や中東情勢を巡る警戒感からリスク回避の売りが優勢となり、前日比2892円安の5万2728円と3日ぶりに急反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は5社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、NY原油相場の急伸が追い風となったＩＮＰＥＸ [東証Ｐ