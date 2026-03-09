ÀÄ»³µÈÇ½¤¬¡¢4·î8Æü¤Ë7ºîÉÊÌÜ¤È¤Ê¤ëÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ölull¡×¡Ê¥è¥ß¡§¥é¥ë¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ë¡¼¥¬¥ë¡¼¡×¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Æü¿©¤Ê¤Ä¤³¤Ë¤è¤ëÄó¶¡³Ú¶Ê¤À¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü¿©¤Ê¤Ä¤³¤ÈÀÄ»³ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¢¡¢¡¢¡◾️Æü¿©¤Ê¤Ä¤³ ¥³¥á¥ó¥È´öÀé¤â¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÆü¡¹º²¤ò¿á¤­¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼À¼Í¥¤è¤Ô¤µ¤ó¡£