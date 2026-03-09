GLIM SPANKYが、3月25日に発売するアルバム『Éclore』のリード曲「大天使」を3月16日に先行配信リリースすることを発表した。さらに、同日21時にMVがこうかいされることも決定した。◆◆◆◾️松尾レミ コメントキャッチーでユーモアがあってロックでポップな曲ができました。失敗しても、挫折しても、何回だって復活するぞという思いを込めて「蘇る私は大天使！」なんて言ってしまっています。