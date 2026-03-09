¥ß¥åー¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤Î°ÂÀîËàÍù¼Ó¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¶Ã°ÛÅª¤Ê¶ÚÆùÈþ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥¸¤Ç¡Ö6¡×¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¶Ã°Û¤ÎÊ¢¶Ú¤ª¤Ø¤½¤Î¤¾¤¯¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤ë ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Ç¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿°ÂÀî¡£¡ÖÄã»ÀÁÇ´Ä¶­¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤­¤ë¥¸¥à¤Ç¤¹¡£ åºÎï¤À¤·¡¢¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤·¤ÎÂç¹¥¤­¤Ê¤ªÌß¤ä¤µ¤ó(¥ª¥ª¥ÎÌßÅ¹)¤È¥¢¥µ¥¤ー¥Ü¥¦¥ë¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥Õ¥§(cosm