¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 1¼¡¥é¥¦¥ó¥É ¥×¡¼¥ëC ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¼´Ú¹ñ(9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬3²ó¤Þ¤Ç¤Ë4Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓ¥é¥¯¥é¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥ºÅê¼ê¤¬½é²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¡£¤·¤«¤·¡¢2²ó¤Ï¥à¥ó¡¦¥Ü¥®¥ç¥óÁª¼ê¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç±¦ÏÓ¤Î¥³¡¼¥¨¥ó¡¦¥¦¥£¥óÅê¼ê¤Ë¸òÂå¡£¤³¤³¤òÆâÌî¥´¥í¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¦¥£¥óÅê¼ê¤Ï3²ó¤Ë2¼ÔÏ¢