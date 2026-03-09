ロックバンドLUNA SEAの公式サイトが9日更新され、12日に東京・有明アリーナで開催されるライブ「LUNATIC X'MAS 2025−OUR JOURNEY CONTINUES−」振替公演が全世界に向け生配信されることが決定したと発表された。「LUNA SEA 3月12日（木）有明アリーナ公演緊急生配信決定！」と書き出し、「ZAIKOより全世界に向け発信」と発表した。「『LUNATIC X'MAS 2025−OUR JOURNEY CONTINUES−』振替公演の、緊急生配信が決定いたしました