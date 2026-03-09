犬と『ドライブ』するときのタブー行為5選 愛犬とのドライブは楽しいひとときですが、してはいけないタブー行為も存在します。具体的にお伝えしますので、今一度チェックしてみましょう。 1.車内でフリーにさせる 車内で犬をフリーにするのはタブー行為です。急ブレーキや急ハンドルで車内やフロントガラスに叩きつけられ大ケガをする危険性があります。窓が開いていれば車外へ放り出さ