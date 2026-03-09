ニッポン放送では、9日に「オールナイトニッポン」「オールナイトニッポン0(ZERO)」「オールナイトニッポンX(クロス)」「オールナイトニッポンGOLD」などの、オールナイトニッポンブランドの2026年度パーソナリティーを担当するラインナップ発表記者会見を実施。日向坂46の現役メンバーとOGが『ANN』ブランドでそれぞれ枠を持つことが発表され、異例の抜てきが話題となっている。【写真】元気いっぱい！新しくANNのパーソナリテ