女子プロレスラーのアジャコング（55）が9日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演。プロレスラーデビュー40周年だが、「いちばんきつかった時は？」と聞かれ、91年に盲腸手術直後で抜糸もする前に金網デスマッチに強行出場した時を振り返った。アジャは「盲腸になったんです。ずっと散らしてだましだましやっていたんですけど、ついに散らせなくなって、薬で治まらなくなったので病院に行っ