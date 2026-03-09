女子プロレスラーのアジャコング（55）が9日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演。リングネームの「アジャコング」も元となったニックネームを付けた先輩プロレスラーを明かした。アジャは長与千種とライオネス飛鳥の「クラッシュ・ギャルズ」に憧れて、中学校卒業後に全日本女子プロレスに入門。デビュー当時は本名で活動していたが、1年後に「“お前、きょうから極悪な”のひと言で」、ダ