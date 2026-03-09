2024年7月に五泉市の自宅で認知症の妻に暴行を加え死亡させた男の裁判員裁判が3月9日から始まりました。男は起訴内容を認めています。傷害致死の罪に問われているのは五泉市の無職・木村敏行被告（68）です。起訴状などによりますと、木村被告はおととし7月、五泉市の自宅で認知症を患っていた妻・美恵子さんに対して、足で踏みつけるなどの暴行を加え、死亡させた罪に問われています。9日に開かれた裁判員裁判の初公判で、木村被